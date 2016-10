Advokat har anmeldt kvinde og kræver erstatning til 67-årig

Fredag 28. oktober 2016 kl. 22:50Der er fortsat ingen meddelelser på website for retten i Næstved om en kendelse om ransagning af en 67-årig mands hjem i Korsør i mandags. For 5. gang var politiet på besøg hos manden, som man har mistænkt i forbindelse med en 18-årig piges forsvinden tidligt søndag morgen for 3½ måned siden.Den 67-åriges advokat har nu krævet, at aktionerne mod manden stopper, ligesom han i dag har anmeldt en kvinde for at aflytte den 67-årige. Det var bl.a. på grundlag af udtalelser fra den kvinde, der er den 67-åriges nabo, retten afsagde kendelsen om ransagning.Den 67-årige advokat kræver nu også erstatning til manden, der både har været udsat for politiets aktioner og uberettiget mistanke og for offentlighedens enorme interesse.Politiet fandt heller ikke ved ransagningen i mandags spor af den forsvundne pige.