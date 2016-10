Fantastisk dårligt - nu skal der også spares på vejret!

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 28. oktober 2016 kl. 17:08Det er grænseløst som bureaukratiet er svulmet gennem mange år, og når pengene så ikke længere rækker til de ufatteligt mange lønninger, skal der spares. Det gælder nu også på vejret! Ja, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er også i krise. Ganske enkelt fordi man ikke holdt sig til formålet, men tillige ville drive "forretning".Hvilket det offentlige bureaukrati et utal af gange har dokumenteret, at det ikke kan. Naturligvis heller ikke DMI.Der skal spares, lyder budskabet fra DMI - som fra alle andre bureaukratier. Det vil koste ansatte jobbet, og hele Danmark vil mærke, at det går udover "vejrudsigten". Det er da fantastisk. Dårligt.