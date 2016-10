Ny bankmand i spidsen for ATP

Fredag 28. oktober 2016 kl. 15:28Hr. og fru Danmarks ATP får igen en bankmand som ny direktør til nytår. Det er 51-årige Christian Hyldahl, der kommer fra Nordea Bank. Han er udpeget til at efterfølge den noget yngre Carsten Stendevad, som var 39 år da han i slutningen af 2012 blev udpeget til topposten.Stendevad, der kom fra et internationalt job i bankverdenen i New York, har opsagt sin stilling på grund af sygdom i den allernærmeste familie.