Knuste ruder i bil i Nykøbing F - af økonomiske årsager

Fredag 28. oktober 2016 kl. 13:32En 29-årig mand i Nykøbing F blev i går anholdt for at have knust de fleste af ruderne i en parkeret bil i byen. Forklaringen på den voldsomme adfærd var økonomisk, idet bilens ejer og den hårdhændede 29-årige mand efter dennes mening havde et økonomisk udestående.Den rudeknusende mand blev sigtet for hærværk. Han blev løsladt efter afhøring.