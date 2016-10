FN advarer om krigens brutalitet - mennesker bruges som skjolde

Fredag 28. oktober 2016 kl. 13:24Krigens brutalitet og rædsler udvikler sig ikke mindst i forbindelse med kampe ved storbyen Mosul i Irak. FN advarer nu om, at mennesker bliver brugt som skjolde ved militære installationer. Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) benytter indbyggere på den måde i forsvar af deres bastion i Mosul.At der ingen "kære mor" hersker blev bekræftet af flere hundrede civile dræbte i går. Ifølge FN blev de slået ihjel for ikke at følge ordrer fra IS.FN anslår, at der stadig er 1 million civile i Mosul, selvom ild, kugler og bomber fyger om ørerne på dem.