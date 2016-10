Politiet mistænkte 67-årig da ung pige i Korsør forsvandt

Fredag 28. oktober 2016 kl. 11:34En 67-årig mand i Korsør har øjensynligt været omdrejningpunkt for væsentlige dele af politiets efterforskning i forbindelse med den 18-årige pige fra byen, der forsvandt en tidlig søndag morgen for 3½ måneder siden. Så sent som i mandags ransagede politiet igen hos manden, men fandt ingen spor.Ransagningen skete på grundlag af kendelse fra retten i Næstved. Denne kendelse er endnu ikke offentliggjort på rettens website, men til morgen udleveret til pressen. Beskrivelsen af de nærmere enkeltheder følger derfor senere i dag.