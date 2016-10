Uvirkeligt med raslebøsser i skyggen af brutal krig - med danske fly

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 28. oktober 2016 kl. 05:49Dansk Flygtningehjælp er i høje omdrejninger for at organisere indsamling til verdens flygtninge søndag 6. november. For at gøre netop denne første november-søndag til "den vigtigste dag - i en andens liv". En indsamling, der helt uvirkeligt finder sted i skyggen af brutal krig. Imens kampene raser i Syrien og Irak og landene omkring, går mange tusinde danskere ud med raslebøsserne. Flot, men hvad er det dog for en verden - hvor danske fly samtidig deltager i bombetogter. Krig med den ene hånd - hjælp med den anden! I fjor indsamlede Dansk Flygtningehjælp 20 millioner kr. Der nytter, men er alligevel en dråbe i havet bestående af 60 millioner flygtninge i verden - og flere dag for dag.Læs mere på www.flygtning.dk om den kaotiske situation i verden og om indsamlingen.