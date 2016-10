Der er noget galt i Danmark... bøde til landmand for køer

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 22:53Bureaukratiet i Danmark og EU er grænseløst. Det kvæler den private foretagsomhed, og kun ganske få ser det - og protesterer. I dag er det dokumenteret, at der er noget galt i Danmark, idet en 30-årig landmand blev idømt en millionbøde og fik konfiskeret et millionbeløb, fordi han havde for mange køer i sine stalde.Dobbelt så mange som de 275, den unge landmand fra det nordjyske havde miljøgodkendelse (!) til. Retten i Ålborg konfiskerede 9,7 millioner kr., som var hans beregnede fortjeneste i perioden 2009-2013. Landmanden skal desuden betale en bøde på 1,2 million kr.Det er forståeligt, hvis nogen undrer sig over, hvad det er, der foregår i Danmark... (og i EU).