Dansk Folkeparti dykker hos vælgerne - det fortsætter

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. oktober 2016 kl. 20:17Det begyndte allerede for 1 måned siden, men er blevet forstærket af fusk og lusk. Dansk Folkeparti (DF) dykker hos vælgerne og kan i dag forvente tilslutning fra ca. 17%. Det er minus 1 procentpoint i forhold til ved månedens start. Det må forventes, at dykket bliver kraftigt forstærket ved nye målinger.DFs meget pinlige sag med misbrug af EU-millionerne, og de mange mystiske forklaringer i forbindelse hermed har fjernet tilliden til partiet hos mange af dets vælgere. Den bliver nærmest umulig at genskabe. Hvilket tillid-problemerne for landets statminister viser.DF fik 21% af vælgernes stemmer ved folketingvalget i juni 2015. Nu er rutsjeturen begyndt, og det går stærkt nedad.