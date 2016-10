Penge mod dumping forsvinder - og det gør 59 ansatte også

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 18:09Omkring 10% af de nuværende ca. 600 ansatte i Arbejdtilsynet forsvinder i løbet af 2017. Det sker samtidig med, at en speciel pulje penge til bekæmpelse af social dumping på arbejdpladserne forsvinder fra finansloven. Der er afsat 80 ansatte til indsatsen næste år.I 2018 er antallet af ansatte planlagt beskåret til 21 for i 2019 næsten at forsvinde, idet der kun bliver 5 ansatte tilbage til den specielle indsats.