Flere druknede i Middelhavet

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 15:42En større redningaktion og eftersøgning er igen i dag igang i Middelhavet, hvor tusindvis af flygtninge fra de arabiske og afrikanske lande alene den sidste uge har overlevet mirakuløst. Dagens aktion angår omkring 100 flygtninge, der forventeligt er druknet, da en gummiflåde forliste ud for den libyske kyst.Omkring 30 er reddet fra forliset, men de øvrige savnes, og efterhånden som tiden går mindskes chancerne for at finde dem i live.Tæt ved 4.000 flygtninge er druknet i Middelhavet i år, fordi deres rejse til Europa mislykkedes. Dermed sætter 2016 en uhyggelig rekord - den seneste var fra 2015 med omkring 3.800 druknede.