Politifolks vold mod 16-årig i Maribo nok på vej i retten

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 13:042 betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi må nok regne med at skulle i retten og stå til ansvar for vold mod en 16-årig dreng i Maribo i sommer. Klagemyndigheden, der inddrages i tilfælde af sager om død og lemlæstelse af folk i politiets varetægt, har sendt en redegørelse til statadvokaten.Dér skal man nu tage stilling til det videre forløb, altså om politibetjentene skal tiltales. De blev i sommer af klagemyndigheden sigtet for vold mod drengen.Den 16-årige dreng stak af fra politiet i bil, men kørte galt i den lollandske by. I den forbindelse udøvede de 2 politibetjente vold mod drengen, lyder sigtelsen. Betjentene ville i første omgang ikke forholde sig til sigtelsen, men siden har de nægtet sig skyldige.