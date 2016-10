Nye voldsomheder i Venezuela - hundredtusinder på gaden

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 26. oktober 2016 kl. 23:49Gennem de senere måneder er uroen, utilfredsheden og voldsomhederne på gaden taget til i sydamerikanske Venezuela. Hvor folket protesterer mod præsident Nicolas Maduro, som man vil have fjernet. Demonstrationer i dag har været mere voldelige end tidligere og mange er blevet kvæstet.På den politiske scene forsøger oppositionen at få rejst en sag mod præsidenten, der i den forløbne uge havde held til at afværge en folkeafstemning om at fjerne ham.Venezuela er i alvorlig økonomisk krise, og de 31 millioner indbyggere stiller præsidenten til ansvar herfor.