100.000 betalingkort vil blive spærret på grund af svindel

Onsdag 26. oktober 2016 kl. 10:49Formentlig vil 100.000 danskeres betalingkort blive spærret af deres bank de kommende dage efter anbefaling fra Nets (dankort-firmaet). Årsagen er større international svindel, hvor betalingkort er i fare for at blive misbrugt af et enkelt større firma. Der er undersøgelser igang omkring den formodede svindel-virksomhed.Der er tale om en forebyggende spærring af de mange betalingkort, som er i fare for at kunne blive misbrugt, men endnu ikke er blevet det.Aktionen vil skabe betydeligt kaos og store gener for de 100.000 kortindehavere.