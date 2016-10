Mand med gæld snød elektronik ud af kæmpe-firma og solgte det

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 26. oktober 2016 kl. 08:29En gældtynget 38-årig mand fra København udgav sig som repræsentant for en skole i Næstved og snød elektronik for ca. 45.000 kr. ud af et lokalt kæmpe-firma og solgte derefter varerne. Nu skal han betale pengene tilbage til firmaet og har en betinget fængseldom hængende over hovedet.Manden begik sit svindelnummer for 3 år siden, men han er først nu dømt i retten. Hvor han både erkendte og accepterede dommen.