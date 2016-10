Amnesty - 300 civile dræbt af bomber fra fly over Syrien

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 22:34Amnesty International har i dag offentliggjort dokumentation for, at bomber fra fly i den USA-styrede koalition, som også Danmark deltager i, har dræbt 300 civile i Syrien. Fortsætter bombe-togterne, er der fare for endnu flere civile menneskeliv, advarer Amnesty.Der er indtil videre ingen svar fra amerikanerne eller andre, der bærer det tunge ansvar for at slå børn, kvinder og mænd ihjel via luftangrebene.