Ung mor med barnevogn røvet af 2 mænd med klovnemasker

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:16En 28-årig kvinde med barnevogn (med hendes barn deri) blev sent i eftermiddag udsat for et brutalt røveri af 2 mænd med klovnemasker på åben gade i vestjyske Holstebro. Mændene var udstyret med køller og satte ild til et myggenet i barnevognen. Derved tvang de den unge mor til at udlevere sit hævekort.Efter røveriet forsvandt de 2 formentlig 18-20 årige unge mænd til fods. Politiet leder stadig efter dem.Den unge mor og hendes barn kom intet fysisk til ved den ubehagelige ugerning.