Tyske protester mod engelsk nej tak til EU skyldes økonomi

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 14:53Det er penge, der styrer verden - også politiske holdninger. Hvilket kom til udtryk i mange politikeres kampagne mod de engelske vælgere, da de skulle stemme om EU-medlemskabet. Nu dokumenteres eksempelvis den tyske modstand som begrundet i økonomi. Tyskerne taber penge ved det engelske farvel, og det er ikke noget tyskere bryder sig om.England er Tysklands 3. største eksportmarked i størrelseordenen 650 milliarder kr. Et beløb svarende til en trediedel af Danmarks samlede omsætning (bruttonationalproduktet). Den tyske eksport til England forventes at falde med op mod 10% ved Englands kommende udtræden af EU.Disse forventninger er de økonomiske prognose-mageres. De arbejder stadig på grundlag af klassiske økonomiske og politiske teorier - og inddrager ikke (de kan ofte ikke) de hurtige og store ændringer i verden i forudsigelserne. Derfor går det ikke "som præsten præker". Hvordan det kommer til at gå - vil tiden vise.