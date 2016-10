Krigen og antallet af døde tager til - 61 dræbt i Quetta

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 08:59Stadig voldsommere krig, flere bomber også fra danske fly, og et stærkt stigende antal døde. Det er de arabiske lande anno 2016, men i tiltagende omfang også Afrika. Man tæller fortsat døde i den pakistanske storby Quetta, hvor 3 selvmord-bombere slog til mod soldater under uddannelse. De første 61 er dræbt heriblandt de 3 angribere.I afrikanske Kenya er mindst 12 dræbt i grænsebyen Mandera i angreb på et hotel. Der er endnu intet overblik over situationen.