50-årig kvinde fundet død på mark - er mistænkeligt

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 04:53Politiet har midt i nat meddelt, at man efterforsker fundet af en død 50-årig kvinde på en mark i det nordjyske som mistænkeligt. Det sker, fordi man ikke umiddelbart har kunnet finde årsagen til hendes død. Kvinden forsvandt i går fra sit hjem i Skagen.Den døde kvinde blev fundet først på aftenen i et område nær Strandby og Elling nord for Frederikshavn, dvs. omkring 25 km fra sit hjem.