Dansk Folkeparti får efterhånden helt ildrøde ører af fusk-affære

Mandag 24. oktober 2016 kl. 23:08Den pinlige sag om Dansk Follepartis (DF) fusk med million-vis af kr. fra EU-kassen har nu taget en alvorlig drejning. Partiet meddelte forleden, at man vil tilbagebetale ca. 2½ million kr. modtaget siden 2012 fra EU. Men i dag har Europa-Parlamentet, der undersøger DFs misbrug af pengene, afvist at modtage tilbagebetalingen.Svindel-undersøgerne fra Europa-Parlamentet vil først til bunds i sagen, inden man tager pengene tilbage. Man anfører samtidigt, at noget synes ikke at være i orden, og at det kan komme på tale at "straffe" DF.Dansk Folkepartis ører bliver derfor efterhånden helt ildrøde af fusk-affæren. En sag det ikke lykkedes at dysse ned, og som vi kommer til at høre meget mere til.