Politiet tomhændet efter ny aktion efter kvinde i Korsør

Mandag 24. oktober 2016 kl. 20:24Vestsjællandske Korsør var i dag fyldt med politi, der var igang med en ny aktion i forsøget på at finde spor efter den 18-årige kvinde, som forsvandt en tidlig søndag morgen for nu over 3 måneder siden. Dagens aktion bestod i undersøgelser af et hus, hvor man også tidligere har foretaget ransagning.Politiet var tomhændet efter dagens indsats. Ingen spor efter den forsvundne unge kvinde.