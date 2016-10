Kendt politisk aktivist død

Mandag 24. oktober 2016 kl. 16:51Den især fra protesterne imod Vietnam krigen i 1968 kendte amerikanske politiske aktivist Tom Hayden er død 76 år. Dermed et sat punktum for et socialt og politisk engageret liv, som også indebar direkte indflydelse som politiker gennem et par årtier i det californiske senat.Thomas Emmet Hayden (som var hans navn fra fødslen i Detroit) var også kendt fra sit ægteskab med skuespillerinden Jane Fonda 1973-1990. Han døde i går efter længere tids sygdom i sit hjem i Santa Monica i Californien.Tom Haydens liv og indsatsen af ham og folkene omkring ham kan studeres på www.tomhayden.com "The Peace & Justice Resource Center".