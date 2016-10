Gældtyngede Brøndby IF skal have tilført ny kapital

Mandag 24. oktober 2016 kl. 13:58Med en gæld på 79 millioner kr. og et resultat de første 9 måneder af 2016 på minus 11 millioner kr. skal fodboldklubben Brøndby IF igen have tilført ny kapital. Det sker ved tegning af ny aktiekapital, der forventes at tilføre klubben brutto 140 millioner kr.Inden man går rundt med hatten, har klubben sikret sig aktiesalg for de første 100 millioner kr.Økonomien i Brøndbyernes IF Fodbold A/S har i årevis hængt i laser, og klubben er kun sikret overlevelse ved gentagne kapitalindsprøjtninger fra investorer.