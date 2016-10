Det kniber med tilliden til økonomi, job og politik hos familien Danmark

Søndag 23. oktober 2016 kl. 21:40Selvom Danmarks Statistik som en slags propaganda-institut til stadighed forsøger at male billedet af forholdene i Danmark lyserødt, er kendsgerningerne alt andet end et skønmaleri. Det er opad bakke. Det kniber med tilliden til økonomi, job og politik hos familien Danmark, samtidig med at velfærden forringes eller endnu værre nærmest rives ned. Politikerne er rådvilde og overbyder hinanden i stadig flere forringelser og straffeaktioner over for det danske folk. En meget mærkelig situation, idet politikerne på samme tid selv har fingrene i kassen mere end nogensinde. Ja, selv politifolk udskriver bøder og putter pengene i egen lomme. Det er ikke så sært, at også forbrugertilliden dykker.Familien Danmarks syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation bevæger sig nu på niveau med 2010 og har gjort mere optimistiske toner i 2014 og 2015 til skamme. Når folket kigger i krystalkuglen, er Danmarks økonomiske situation dårligere om 1 år, man vil ikke anskaffe større ting i familierne lige nu, og arbejdløsheden vil også være steget om 1 år.Dystre og barske kendsgerninger, der understøtter beskrivelsen ovenfor, kan læses på www.dst.dk i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 442. Husk de kritiske briller over for de ofte manipulerende formuleringer, der anvendes af Danmarks Statistik.