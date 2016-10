12 ud af 100 med hjertestop på gaden - overlever

Søndag 23. oktober 2016 kl. 17:28Det går stærkt fremad for dem, der udsættes for pludseligt hjertestop på gaden eller et andet sted uden for normal sygehus-rækkevidde. I dag overlever 12 ud af 100, mens det for 15 år siden var 4 ud af 100. En af årsagerne til den store forbedring er hurtig livreddende indsats fra andre.Placeringen af de mange hjertestartere og kurser i livreddende førstehjælp har den helt afgørende del af æren for udviklingen.Der kan læses om hjertestop og den nødvendige indsats i akutte tilfælde på www.hjerteforeningen.dk