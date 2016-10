Mand indebrændt i sit hus

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. oktober 2016 kl. 12:05En ikke endeligt identificeret mand, som politiet antager var den 70-årige beboer, indebrændte i aftes i et hus i nordjyske Skive. Ilden havde så godt fat, at brandfolkene ikke kunne redde manden ud. Han blev så voldsomt forbrændt, at det vanskeliggør identifikationen.Der foreligger endnu ingen oplysning om mulige årsager til den voldsomme brand.