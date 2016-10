Kvinde indebrændt i Næstved

Søndag 23. oktober 2016 kl. 10:53En 95-årig kvinde, der var kørestolbruger, indebrændte i aftes i sit hjem i et rækkehus i Næstved. Branden blev opdaget af en hjemmeplejer, men ilden havde da så godt fat, at det ikke var muligt at redde den gamle dame ud af bygningen, heller ikke for brandfolkene.Det antages, at ilden var opstået i forbindelse med rygning.