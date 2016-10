Ung mand dræbt af kniv-stik

Søndag 23. oktober 2016 kl. 10:13En 30-årig mand, der onsdag aften blev stukket ned med en kniv på åben gade i det vestlige Århus, er til morgen død mellem hænderne på de læger, der siden ugerningen kæmpede for at redde hans liv. Den unge mand blev stukket i hjertet, og hans muligheder for at overleve var fra starten tvivlsom.Også en anden ung mand blev stukket, men blev "kun" ramt i armen. Politiet leder stadig efter gerningmanden.