Bevaring af Storebæltfærge vil koste 40-50 millioner kr.

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. oktober 2016 kl. 00:19Det er højst sandsynligt en uløselig opgave, museumfolk på Fyn har stillet sig selv. Nemlig at bevare den sidste tilbageværende af de gamle Storebæltfærger. Det vil nemlig koste 40-50 millioner kr. at istandsætte færgen og skabe faciliteter, hvor den kan placeres. Dertil kommer driften.Alene personale, rengøring og vedligeholdelse vil løbe op i over 1½ million kr. årligt. Hvilket som regel, når det er offentlige projekter, er alt for lavt sat. Alting har en tendens til at blive meget dyrere i det bureaukratiske Danmark.Så, ja - at bevare den sidste Storebæltfærge er nok urealistisk. En drøm der brast.