Ingen kontakt mellem litteratur prisvinder og Nobel-komite

Lørdag 22. oktober 2016 kl. 20:51Det er ikke lykkedes komiteen for Nobels litteraturpris at få kontakt til dette års prismodtager, amerikanske musiker og sanger Bob Dylan. Komiteen meddelte sin sensationelle beslutning 13. oktober - men der er ingen reaktion fra Dylan, og komiteen har ikke kunnet få kontakt til ham.Bob Dylan er på tourné helt frem til 23. november. Den 10. december ønsker Nobel komiteen at overrække ham litteraturprisen, men om han vil være tilstede vides endnu ikke.