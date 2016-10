Grænseløs fræk påstand fra politiet - ved grænsekontrol

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. oktober 2016 kl. 15:22Igen er der i eftermiddag kilometerlang kø ved den dansk-tyske grænse som følge af den helt overflødige danske grænsekontrol. Nu er politiet endda så grænseløs fræk at give bilisterne skylden for kø-dannelsen i det nordtyske/sydjyske. De kører i forkerte spor, lyder det eksempelvis. Jamen, det er jo grænsekontrollen, der er årsag til en ny eftermiddag med unødvendig kø...Så retur med den påstand. Det er bureaukratiet med politikerne i spidsen, der er årsag til, at trafikken på motorvej E45 ikke glider ind i Danmark. I den tyske retning er der ingen problemer - der er nemlig ingen grænsekontrol.