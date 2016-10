Tyveri fra pengeskabe med værdier fra døde på sygehus

Lørdag 22. oktober 2016 kl. 14:59Sygehuset i Gentofte i København er genstand for betydelig opmærksomhed af helt andre grunde end sundhedmæssige i dag. Den sidste måned er der sket tyveri fra pengeskabe med værdier fra patienter, der er døde på sygehuset. Personlige ejendele som smykker og ure, men også kontanter er forsvundet.Politiet har siden i mandags, hvor tyveriet blev opdaget, været involveret i den pinlige sag. Nu skal man bl.a. have fundet ud af, hvem der har haft adgang til pengeskabene. Desuden skal man forsøge at finde ud af, hvilke værdier der er blevet lagt i dem.