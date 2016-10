P-vagt overfaldet og banket

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. oktober 2016 kl. 11:48En morgenduelig parkeringvagt blev overfaldet og banket af 4 unge mænd i nordjyske Ålborg tidligt i morges. Han blev desuden frarøvet sin telefon og overfaldalarm. Udover knubs fra slagsmål blev manden ikke kvæstet. De 4 unge mænd forsvandt efter ugerningen.Episoden fandt sted ved 4-tiden, hvor alle de implicerede i stedet for at opholde sig på gaden havde haft godt af at få lidt afslappende søvn.