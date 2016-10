Solenergi-firma fyrer hver 3. ansatte på sin danske fabrik

Fredag 21. oktober 2016 kl. 15:52Usikkerhed om fremtiden for solenergi og den økonomiske uro fører nu til, at solenergi-firmaet Arcon-Sunmark med hovedsæde i det nordjyske fyrer hver 3. ansatte på sin danske fabrik. Det betyder 25 nye i arbejdløshedkøen. Virksomhedens ordrebog er skrumpet som følge af de urolige forhold.Arcon-Sunmark er en fusion mellem nordjyske Arcon Solar, der blev grundlagt i 1974, og Sunmark etableret på Ærø i 2008. Selvom virksomheden er markedledende globalt, afsættes hovedparten af dens produktion i Danmark, især til fjernvarmeværker. Bl.a. disse har nu slået bremserne i.Solenergi-virksomheden har også fabrik i Vietnam med over 100 ansatte.