Metal-formand død

Fredag 21. oktober 2016 kl. 14:37Den tidligere formand for fagforbundet Dansk Metal og oplysningforbundet AOF Max Bæhring er død 76 år. Poster som han forlod i henholdsvis 2003 og 2005 i forbindelse med sin pensionering. Han var uddannet maskinarbejder, men var hovedparten af sit liv beskæftiget i fagbevægelsen.Max Vitus Bæhring (som var hans fulde navn) beklædte mange tillidposter, var bl.a. også i bestyrelsen for A-pressen, Arbejdernes Landsbank og Bornholmstrafikken A/S. I sin seniortilværelse var han medlem af bestyrelsen i Fonden Copenhagen Jazzhouse, som han var med til at stifte.