Store lagerhaller nedbrænder - 70 brandfolk på natarbejde

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 21. oktober 2016 kl. 01:5870 brandfolk har natarbejde i Århus, hvor store lagerhaller i løbet af torsdagen er brændt, og ganske enkelt brænder ned i løbet af indeværende nat. Det har ikke været muligt at slukke ilden, der først kom under kontrol sent i aftes. Op mod 4.000 kvm lagerhaller brænder ned til grunden.Lagerhallerne beliggende i industrikvarteret i bydelen Højbjerg tilhører en 5 år gammel byggevirksomhed.