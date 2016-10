Europa-Parlamentets formand blander sig i dansk politik

Torsdag 20. oktober 2016 kl. 22:48Uanset om man har sympati for Dansk Folkeparti (DF) eller ej, kan partiets ret til at have og argumentere for sine synspunkter ikke anfægtes. De danske vælgeres meninger ved folkeafstemninger kan heller ikke anfægtes. Derfor har Europa-Parlamentets formand Martin Schulz (60-årig tysker) i dag blandet sig utidigt i dansk politik.Idet han nemlig har kritiseret DF for partiets oplysninger forud for og dermed rolle i forbindelse med sidste års folkeafstemning om det danske retsforbehold. Dertil har han endda tilladt sig at stille spørgsmålstegn ved omfanget af de nationale parlamenters indflydelse på europæisk politik, og dermed folkets ret til at (be)stemme.Martin Schulz må siges at være på udebane. Nu ventes der på reaktionerne i Danmark.