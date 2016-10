Lystfisker fundet druknet

Torsdag 20. oktober 2016 kl. 18:29En ikke nærmere identificeret 54-årig mand på lystfiskeri i Kattegat blev i eftermiddag fundet druknet i vandkanten syd for nordøstjyske Sæby. Efter at alarmeret redning nåede frem blev manden i hast bragt til sygehuset i Ålborg, hvor lægerne imidlertid ikke kunne kalde ham til live.Om manden har fået et ildebefindende eller har været udsat for en ulykke vides endnu ikke.