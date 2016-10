EU kaster sig ind i storpolitik

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 20. oktober 2016 kl. 13:56Det europæiske fællesskab bevæger sig stadig mere bort fra den ide, der skabte det. Nemlig et fælles marked og et fællesskab uden grænser. I dag mødes EU-landenes ledere (igen), og de ser ud til at blive opfordret til at kaste sig ind i storpolitik. Omkring Syrien og nye sanktioner.Dels er EUs aktioner (og sanktioner) i det væsentlige uden den ønskede effekt og dels er det ikke det EU, danskerne og mange andre europæiske borgere har tilsluttet sig.Konflikten mellem bureaukratiet (det såkaldte politiske system) og folket i hvert et land og i hele EU bliver stadig skarpere. Hvem styrer udviklingen? - Hvis nogen gør det!