Ung mand i Nakskov slået brutalt ned med baseballbat

Torsdag 20. oktober 2016 kl. 11:08En 21-årig mand i Nakskov blev sent i aftes slået brutalt ned med et baseballbat. En anden 26-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt som den, der stod bag ugerningen. Der fandt sted, da den yngste mand kom hjem og blev "modtaget" af den voldelige type.Den 26-årige er sigtet for grov vold og befinder sig stadig i politiets varetægt til afhøring.