Grufuld krig omkring Syrien - forskellige interesser i fokus

Torsdag 20. oktober 2016 kl. 08:53Om nogen aner, hvem og hvad der styrer den grufulde (borger)krig i og omkring Syrien, må de gerne dukke op på den internationale scene. Krigen skal afsluttes og andre løsninger findes for at forhindre massemord. Fordi krigskuepladsen også bliver udnyttet til andre kampe.Eksempelvis mellem Tyrkiet og den kurdiske befolkning. Op mod 200 kurdiske soldater er det sidste døgn dræbt af tyrkiske militærfly under angreb ved den syriske by Aleppo, meddeler det tyrkiske militær således nærmest stolt til morgen.