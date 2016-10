Usædvanligt tyveri - hestebokse fundet i Vordingborg

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 19:28En 43-årig mand i Vordingborg blev i aftes anholdt for et usædvanligt tyveri - nemlig hestebokse fra en ejendom ved Slagelse for 1 måned siden. I går blev hans bil genkendt, og da politiet mødte op på hans adresse i Vordingborg, fandt man ganske rigtigt de stjålne hestebokse.Der foreligger ingen forklaring på tyveriet, men den kommer nok i retten. Manden blev løsladt efter afhøring.