Mand med våbentilladelse skød 4 politifolk - 1 livfarligt såret

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 15:46Tysk politi fik en kontant reaktion, da man i dag mødte op hos en 49-årig mand i Bayern for at beslaglægge de våben, han havde tilladelse til. Manden skød nemlig 4 politifolk, hvoraf 1 er livfarligt såret. Manden blev efterfølgende anholdt. Hans reaktion var tydeligvis imod statsystemet.Sydtyskerne diskuterer allerede på grundlag af dagens tragiske hændelse, at konflikten mellem folk og statsystemet er blevet væsentligt skærpet det sidste år. Manden var under overvågning for hans højre-politiske holdninger, og det accepterer han og hans meningfæller ikke.