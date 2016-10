Klovn fik lussinger - er selvtægt

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 19. oktober 2016 kl. 10:592 nordjyder tog sagen i egen hånd i nat, da en 20-årig mand pludselig dukkede op foran dem udklædt som klovn i midtbyen i nordvestjyske Thisted. De blev så vrede, at de på stedet tildelte klovnen nogle lussinger for at forsøge at forskrække dem. Det er selvtægt, lyder det fra politiet, som dog ikke har skredet ind.Den unge klovn-klædte mand havde også i aftes optrådt i byen, og i den forbindelse var politiet blevet tilkaldt. Han fik en advarsel. En noget mildere reaktion, end den han mødte i nat hos de 2 nordjyder.