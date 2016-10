Mistanke om svinepest lukkede slagteri midlertidigt

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 07:52Danish Crowns slagteri i Herning blev i går eftermiddag lukket midlertidigt på grund af mistanke om svinepest. Siden er der arbejdet intens på at få styr på situationen, om hvorvidt mistanken får yderligere konsekvenser, og hvis ikke igen at få slagteriet i normal produktion.Der er ingen andre meldinger nu, hvor slagteriet i Herning skulle kunne fungere normalt igen fra morgenstunden.Der er jævnligt mistanke om svinepest i Danmark, men der har ikke været et egentlig udbrud siden 1933.