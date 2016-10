Morten Messerschmidt smidt ud af Dansk Folkepartis ledelse

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 23:46Misbrug af EU-penge i million-størrelsen har nu ført til, at medlem af Europa-Parlamentet (MEP) Morten Messerschmidt er smidt ud af Dansk Folkepartis (DF) ledelse. Det har partiformand Kristian Thulesen Dahl meddelt i aften. I et forsøg på at lægge låg på de seneste pinlige sager om EU-penge.DF har tidligere tilbagebetalt omkring 1,5 million kr. til EU, og nu rumsterer et nyt beløb på omkring 500.000 kr.Udover pengene er misbruget af EU-penge også et image-problem for Dansk Folkeparti. Ja, ligefrem et spørgsmål om tillid.