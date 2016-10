Igen et rejseselskab konkurs

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 21:08Danske Special Rejser ApS, Vester Voldgade 8 i København, er konkurs. Sø- og handelsretten har afsagt konkursdekret over det 8 år gamle selskab, som drev virksomhed med bl.a. storbyrejser som speciale. Selskabet var under forudgående tvangopløsning.Senest offentliggjorte regnskab (for 2014) udviste et klækkeligt underskud og en gæld på over 1 million kr., og der var allerede i det udtrykt tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.