Pinlig sag for baron - dømt for fusk af retten i Næstved

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 17:32Den 62-årige baron Otto Reedtz-Thott fra Gavnø Slot er blevet dømt for fusk af retten i Næstved. Hans brøde bestod i at have kopieret et stelnummer fra og i en liebhaver sportvogn. Han erkendte og accepterede dommen på 6 dages betinget fængsel og 1.000 kr. i bøde. Dertil kommer, at sagen ikke mindst er pinlig.Otto Reedtz-Thott overtog i 1973 Gavnø Slot, som slægten har ejet siden 1700-tallet.