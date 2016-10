Sangerinden Trille er død

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 16:57Folkesangerinde og dramatiker Trille Bodil Nielsen er død 71 år. Hun tabte kampen mod kræft i sit hjem i sydsjællandske Præstø. Dermed er sidste punktum sat i et begivenhedrigt liv, der tog sin begyndelse både musikalsk og i den politiske debat for 45 år siden.I 1988 trak Trille, der var født i København, sig tilbage fra musikbranchen for at hellige sig teater, TV og tekster. I forbindelse med hendes 70 års fødselsdag i marts sidste år udgav forlaget Gyldendal hendes erindringer "Altid har jeg længsel".